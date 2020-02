publié le 18/02/2020 à 08:44

Agnès Buzyn, désormais candidate à la mairie de Paris, a déjeuné lundi 17 février avec ses têtes de liste. Et l'ex-ministre de la Santé a connu un premier couac : un bug informatique. Le site de campagne Buzyn 2020 renvoie vers un autre site internet, celui de la candidate et maire sortante, Anne Hidalgo.

Il y a d'autres détails qui trahissent l'urgence de sa candidature, comme cette photo à la Une du site internet de la campagne parisienne d'En Marche. Car c'est celle deBenjamin Griveaux. Le matériel, les tracts, les affiches à remplacer... Les équipes assurent savoir faire tout cela rapidement. Mais le plus dur reste à faire. "Agnès Buzyn, on ne la connait et elle ne nous connait pas non plus," avoue une tête de liste d'arrondissement.

Près de 500 candidats En Marche à Paris, des problématiques, des dynamiques quartier par quartier dont la nouvelle candidate n'est pas familière. Agnès Buzyn a moins d'un mois pour s'y plonger. Le pilotage de sa campagne, le directeur, les porte-paroles, devraient rester sensiblement les mêmes.

Mais "on n'a aucune info pour le moment," concède un député impliqué dans l'équipe. Quant au programme de Benjamin Griveaux, Agnès Buzyn en gardera l'essentiel. Mais dans les prochains jours, elle pourrait changer certaines choses. Comme l'idée de l'ancien candidat à la mairie de Paris de déménager la Gare de l'Est pour la transformer en parc, qui était fortement contesté.

À écouter également dans ce journal

Emmanuel Macron - Les syndicats de police attendent beaucoup du déplacement d'Emmanuel Macron à Mulhouse ce mardi 18 février. Le président doit dévoiler une première série de mesures pour ces quartiers dits "perdus" et pour lutter contre le séparatisme et le radicalisme islamiste.

Économie - Le constructeur canadien Bombardier a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec le groupe français Alstom. Le montant du contrat est entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros. Le patron d'Alstom a promis lundi 17 février qu'il n'y aurait pas pas de menace pour l'emploi. Les 2000 employés de Bombardier sont tout de même inquiets.

Pollen - Les pollens sont de retour. C'est la conséquence de la douceur des ces dernières semaines. Quatre départements ont été placés en vigilance rouge : l'Aude, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.