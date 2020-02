Municipales : l'impact écologique des aéroports, un enjeu du scrutin

publié le 18/02/2020 à 08:07

Deux ans après l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la thématique de la place de l’avion s’est invitée dans la campagne municipale à Nantes. Si les zadistes ont éclipsé l'idée de construire un deuxième aéroport dans le bocage nantais, un autre débat est arrivé dans le débat politique, autour d'un potentiel aménagement de l’aéroport existant. Le gouvernement prévoirait d'allonger les pistes d'atterrissage, afin d'accueillir 11,4 millions de passagers par an d'ici 2040.

La question anime les débats à Nantes, où tous les candidats ont de fortes propositions écologiques. Certains se demandent si le rail n’est pas à privilégier. Ailleurs en France, le question de la place des aéroports se pose aussi. À Caen, le prolongement des pistes de l’aéroport interroge les candidats. À Nice, des candidats avancent l'argument économique pour justifier les travaux d'agrandissement.

De plus en plus d'élus locaux réfutent l'argument massue de la création d'emplois quand il s'agit d'aéroports et s'opposent aux agrandissements au nom d'arguments écologiques, comme à Roissy Charles-de-Gaulle. En janvier 2020, une soixantaine de maires d’Île-de-France ont écrit à Emmanuel Macron pour lui expliquer les raisons de leur opposition à l'extension de l’aéroport francilien.

Gabegie financière

Peu à peu, les élus imposent donc le sujet dans le scrutin à venir. Sur les 160 aéroports français, 63 ont un trafic inférieur à 3.000 passagers par an. Il y a trop de petits aéroports en France. En Normandie par exemple, il y a 5 aéroports pour moins de 2 millions d'habitants, dont 3 dans un rayon de 50 kilomètres.

Ce modèle est aujourd’hui remis en cause pour sa gabegie financière, environnementale et un peu mégalomane : pour beaucoup d'élus, avoir un aéroport sur son territoire, c'est un signe de dynamisme économique.

Le plus

La Ville de Paris va subventionner des agriculteurs pour améliorer la qualité de l'eau du robinet de la capitale. Il s'agit d'aider les agriculteurs dont les terres se trouvent dans les zones de captage d'eau pour qu'ils en fassent plus en matière de bonnes pratiques environnementales. Avec un budget de 47 millions d'euros sur 10 ans, le projet est soutenu par la Commission européenne.

La note

16/20 à Jeff Bezos, le patron d’Amazon, qui lance un fonds pour la planète : le "Bezos earth fund" a annoncé l'homme le plus riche du monde sur son compte Instagram. Budget de départ, 10 milliards d'euros disponibles pour les ONG et les chercheurs.