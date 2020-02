Les infos de 18h - Municipales à Paris : une alliance Buzyn et Villani possible ?

publié le 17/02/2020 à 19:10

Agnès Buzyn ne fait désormais plus partie du gouvernement, elle se consacre à sa candidature à la mairie de Paris. Il reste moins d’un mois de campagne avant le premier tour, tout reste à faire pour l'ancienne ministre de la Santé.

"Agnès Buzyn, on ne la connaît pas, elle ne nous connait pas non plus", avouait dimanche 16 février une tête de liste. Le pilotage de la campagne, le directeur, les porte-parole devraient rester sensiblement les mêmes. Quant au projet de Benjamin Griveaux, Agnès Buzyn en gardera l'essentiel mais dans les prochains jours, mais elle pourrait changer certaines choses, dit-on.

Depuis le renoncement de Benjamin Griveaux, les discussions ont repris entre le camp macroniste et celui de Cédric Villani, alors est-ce qu'une alliance est envisageable ?

Les discussions n’ont vraiment jamais cessé mais une alliance avant le premier tour semble impossible. Il n'y a pas d'animosité entre Cédric Villani et Agnès Buzyn, qui se sont entretenus ce lundi 17 février au téléphone, mais simplement l'envie de chacun d’aller au bout.

Quant à une fusion des listes, c'est beaucoup de cuisine interne, ça prend du temps. Agnès Buzyn n'en a pas. Il faut aussi fusionner les comptes de campagne et ça n'arrangerait personne. Si alliance il y a, il faudra voir après le premier tour. Le clan Villani a dit clairement les choses hier soir : "On ne s'improvise pas maire de Paris à 30 jours de l'échéance".

À écouter également dans ce journal :

Affaire Griveaux - L'artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo viennent d’être déférés devant le parquet. Ils étaient auditionnés depuis samedi. Leur garde à vue vient de se terminer et l'ouverture d’une information judiciaire devrait avoir lieu le mardi 18 février afin d'enquêter sur leurs responsabilités.



Pollution - À partir du 1er janvier 2025, les lave-linge devront être équipés de filtres à microfibres plastique afin d'éviter la propagation de microparticules qu’on retrouve ensuite dans les océans. Les fabricants de machines à laver ont été reçus par le gouvernement ce lundi 17 février afin de pouvoir en apprendre plus sur cette prochaine obligation.



International - Le Canada connaît une grave crise, avec le blocage total du trafic ferroviaire dans l'est du pays. Les Amérindiens protestent contre un projet d'oléoduc traversant leurs terres. Le Premier ministre, Justin Trudeau, a dû annuler un voyage pour tenter de trouver une solution pacifique.