Allergies : comment se protéger du pollen de cyprès ?

publié le 17/02/2020 à 20:33

En avance cette année, les allergies liées aux pollens de graminées n'ont pas fini d'empoisonner le quotidien de nombreux Français. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a rappelé dans son bulletin du vendredi 14 février que le risque d'allergie était très présent. Deux départements étaient en alerte rouge.

En France, près d'un adulte sur trois serait concerné par les allergies aux pollens. Les symptômes dépendent du degré d'allergie du pollen et de la sensibilité de chacun. La plupart du temps, les signes sont un écoulement nasal, des éternuements, le nez et la gorge qui grattent. Certains développent aussi des conjonctivites : des yeux rouges, larmoyants et qui démangent.

Ces symptômes bénins peuvent devenir plus préoccupants. Voici quelques conseils pour vous protéger et limiter les risques.

1. Se doucher en rentrant chez soi

Les pollens se déposent dans les cheveux mais également sur les vêtements. Il est donc conseillé de se déshabiller dans la salle de bain plutôt que dans la chambre pour que les pollens ne se déposent pas sur le lit, et de prendre une douche en rentrant chez soi. Enfin, se rincer les yeux et le nez à l'aide d'un sérum physiologique permet d'éviter l'apparition de trop de symptômes.

2. Aérer son domicile matin et soir

Tôt le matin ou tard le soir et pendant 20 minutes, il est recommandé d'aérer son domicile. Laver ses taies d'oreiller tous les deux jours peut être utile pour passer des nuits calmes et éviter d'éternuer.

3. Éviter de se promener en pleine nature

Si, avec le temps clément, l'envie est présente d'aller se promener dans les parcs ou les forêts, lorsque le risque d'allergie est élevé, il est fortement conseillé de limiter vos sorties lorsque votre département est placé en alerte orange ou rouge. Pratiquer une activité sportive en extérieur sur cette période est également déconseillé.

4. Rouler en voiture les fenêtres fermées

Rouler en voiture les vitres fermées permet de limiter la quantité de pollens présents à l'intérieur. Ce conseil s'applique surtout aux zones urbaines : les pollens sont souvent plus allergisants dans ces zones, où ils peuvent être couplés à la pollution atmosphérique.

5. Adopter des lunettes et un chapeau

Normalement, les pollens se déposent en priorité sur les yeux et les cheveux. Porter des lunettes et un chapeau vous protégera un minimum et vous évitera les symptômes désagréables.