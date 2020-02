Municipales : deux Français sur trois sont satisfaits de leur maire

publié le 18/02/2020 à 07:20

À l'approche des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, Opinion Way-Square management a réalisé une étude d'opinion pour sonder le niveau d'intérêt et de confiance des citoyens dans les politiques locaux. Il en ressort que 66% se montrent satisfaits du bilan de leur maire. Les habitants de communes rurales se montrent les plus enthousiastes (74%).

Les Français louent le bilan de leurs élus locaux d'abord en ce qui concerne les activités scolaires et périscolaires (75% de satisfaction), sportives (71%) et celles concernant les seniors (70%). Le niveau des impôts locaux, la situation commerciale et le système de stationnement font plus grincer des dents, avec des taux de satisfaction entre 58 et 54%, selon le sondage, publié par Les Échos.

Avec cette vision globalement positive de l'action de leurs élus locaux, les Français semblent considérer les élections municipales à venir avec intérêt. 68% d'entre eux sont attentifs aux enjeux du scrutin local à venir, contre 12% se déclarant "pas du tout intéressé". Sans grande surprise, ce sont les plus âgés (65 ans et plus) qui se sentent le plus investis (76% de taux d'intérêt) et les plus jeunes (18-24 ans) qui s'en désintéressent le plus.