publié le 18/02/2020 à 08:15

À quelques semaines du premier tour des élections municipales, la bataille fait rage à Paris. Rachida Dati talonne Anne Hidalgo dans les sondages. Mais le retrait de Benjamin Griveaux et l'annonce de candidature d'Agnès Buzyn pourrait venir rebattre les cartes.

Invitée à l'antenne de RTL ce 18 février, la candidate Les Républicains aux élections municipales à Paris attaque la maire de Paris. "Les Parisiens n'en peuvent plus de son bilan. Elle a réussi à écœurer les Parisiens de Paris", tacle-t-elle.

Quant à d'éventuelles alliances politiques, Rachida Dati répond : "Cet été, on me demandait pourquoi je ne me ralliais pas à Benjamin Griveaux, j'en serais où aujourd'hui ? Les électeurs ne supportent plus ces petites combines. Je ne fais pas de petites combines (...) je trace pour les Parisiens".