publié le 17/02/2020

Agnès Buzyn a finalement été choisie par le comité d'investiture d'En Marche pour être la candidate LaREM à Paris. Au sein du parti présidentiel, son nom a fait l'unanimité le week-end du 15 février, en pleine crise à la suite du scandale Benjamin Griveaux. Elle a été considérée comme ayant la personnalité la plus forte, au cuir solide.

Il y a peu, l'ancienne ministre de la Santé déclarait pourtant avoir un emploi du temps trop chargé pour partir à la conquête de la mairie de Paris. Emmanuel Macron l'a finalement convaincue d'y aller. Agnès Buzyn a désormais un mois pour reprendre un projet contesté, et tenter de rétablir un semblant de dialogue avec Cédric Villani, le candidat dissident.

Désormais, les marcheurs redoutent que la candidature d'Agnès Buzyn ne déclenche des actions de protestation de la part des urgentistes en grève. Mais la nouvelle candidate ne risque pas grand chose : si elle réussit, ce sera un exploit pour LaREM; si elle perd, Agnès Buzyn pourra accuser le projet politique forgé par Benjamin Griveaux.

