publié le 07/07/2020 à 08:15

Le nouveau gouvernement tient ses promesses d’équilibre avec en bonus quelques surprises pour marquer les esprits, un avocat ultra-médiatique à la Justice, un homme de droite place Beauvau, et une ancienne ministre devenue chroniqueuse télé au ministère de la Culture. Pour le reste, Emmanuel Macron a surtout fait en sorte de ne fâcher personne.

"On maintient les grands équilibres", décrypte un proche du président. D’abord l’Élysée insiste sur l’attention qui a été portée à la parité hommes-femmes, aux places de choix réservées aux alliés politiques comme le Modem de François Bayrou.

Il n’y a pas de recrues chez Les Républicains mais la droite sort renforcée avec la nomination de Jean Castex à Matignon d’abord, un Bruno Le Maire tout-puissant, patron de Bercy et bien sûr, Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur.

Pour l’écologie, le chef de l’État, traumatisé par l’épisode Nicolas Hulot ne voulait plus entendre parler de stars à ce poste. Il a donc choisi Barbara Pompili comme numéro deux du gouvernement. La députée est issue d’EELV et son ministère est renforcé avec les transports et le logement, deux ministères-clés.

Enfin, l’architecture du gouvernement n’est pas bouleversée et les fameux super ministères un temps envisagés sont finalement restés dans les cartons.

Gérald Darmanin - Ex-ministre des comptes publics, Gérald Darmanin est toujours sous le coup d’une plainte pour viol qui n’a pas fait obstacle à sa nomination. Il est attendu de pied ferme par les policiers échaudés par Christophe Castaner.

