Remaniement : qui est Élisabeth Moreno, ministre déléguée à l'Égalité ?

publié le 07/07/2020 à 06:09

C'est une des surprises de ce nouveau gouvernement Castex I. Élisabeth Moreno, inconnue en politique, a été nommée ce lundi 6 juillet, ministre déléguée chargée de l'Égalité femmes-hommes, la Diversité et l'Égalité des chances. Patronne de la Tech, discrète et autodidacte, elle se définissait en 2019 comme une "femme, noire, élevée dans une cité" aimant "le challenge".

Présidente depuis janvier 2019 d'HP Afrique après avoir dirigé le groupe Lenovo en France, Élisabeth Moreno, 49 ans, est originaire du Cap-Vert, petit archipel d'îles volcaniques au nord-ouest de l'Afrique où elle est née le 20 septembre 1970. En 1998, elle intègre le groupe France Télécom en charge du département des PME, avant d'être débauchée quatre ans plus tard par le géant informatique américain Dell. Elle y restera dix ans.

Son "goût du challenge" et des responsabilités la porte ensuite chez Lenovo, l'un des leaders de l'électronique. Trois ans plus tard, elle en devient la patronne Europe Moyen-Orient et Afrique, avant d'être nommée en 2017 PDG de Lenovo France. "Si on m'avait dit un jour, de mon petit Cap-Vert natal, que j'aurais la situation professionnelle que j'ai aujourd'hui et que j'aurais la chance d'inspirer les autres... je n'y aurais pas cru", disait-elle en 2018 au journal La Tribune.

"Un modèle pour beaucoup de femmes"

Mère de deux filles, Élisabeth Moreno est membre du cercle InterElles, un réseau d'entreprises engagées pour la mixité et l'égalité professionnelle dans les secteurs scientifiques et technologiques, où les femmes sont encore rares. Elle intervient également dans les écoles des quartiers prioritaires. "Élisabeth est un modèle pour beaucoup de femmes : elle est partie de rien, a beaucoup travaillé pour arriver là où elle est, n'a jamais été aidée et n'avait aucun réseau. Elle s'est faite seule", rapportait l'an passé sa soeur Isabel au Figaro.