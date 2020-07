publié le 07/07/2020 à 07:20

Le gouvernement Castex a été dévoilé ce lundi 6 juillet. Et comme promis, il y a des surprises. Le plus inattendu et le plus audacieux peut-être, c'est la nomination d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, en remplacement de Nicole Belloubet.

Avocat tonitruant, ultra-médiatique, champion des acquittements... "Acquitator", c'est lui. Pas toujours tendre avec les magistrats. L'USM, l'Union Syndicale des Magistrats, a immédiatement dénoncé une déclaration de guerre. Quel genre de ministre sera-t-il ?

Voilà ce qu'il imaginait il y a deux semaines quand LCI l'interrogeait sur le sujet : "D'abord, il faut qu'on sépare le siège du parquet. Je fais le ménage là-dedans. De façon très claire. Deuxièmement, je fais un système de responsabilité des juges parce qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font aujourd'hui. Et ce sont les seuls dans notre société à ne pas être responsables (...)."

Éric Dupond-Moretti prend ses fonctions dans une ambiance électrique. Il y a 10 jours, il a déposé une plainte contre X pour violation de la vie privée après les révélations sur les investigations du parquet financier dans l'affaire Sarkozy. Il l'a retirée hier soir.

