et AFP

publié le 07/07/2020 à 04:44

La plainte pour viol visant le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin semble évoluer "dans le bon sens" et cette plainte "n'a pas fait obstacle" à la promotion d'un ministre qui "aspirait à plus", a indiqué lundi l'entourage du président. "Il semble que les choses vont dans le bon sens", a déclaré cette source sans autre précision. L'Élysée ne fait "jamais de commentaires sur les affaires en cours", a cependant ajouté cette source.

Jusqu'ici ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin "aspirait à plus" et "il incarne l'ordre républicain, une priorité du gouvernement", explique l'entourage du président. Gérald Darmanin, un proche de Nicolas Sarkozy, remplace à Beauvau l'ex-socialiste Christophe Castaner, proche d'Emmanuel Macron.

"Grand honneur, pour le petit-fils d'immigré que je suis, d'être nommé Ministre de l'Intérieur de notre beau pays" a tweeté ce petit-fils de tirailleur algérien et résistant, né d'un père tenancier de bar et d'une mère femme de ménage.