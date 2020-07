Bac 2020 : comment découvrir les résultats ?

publié le 06/07/2020 à 14:05

Cette année, pas d'épreuves du bac, crise du coronavirus oblige. Pas d'oraux non plus. Et pour les résultats, on ne verra pas de scènes d'embrassades, de pleurs de joie ou de peine ou d'étudiants agglutinés devant les listes de résultats. Ce mardi 7 juillet, les résultats du bac seront publiés en ligne.

Les heures de publication varient en fonction des régions. Pour les découvrir, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Il suffira ensuite de sélectionner votre académie. Pour consulter votre résultat, pas besoin d'identifiant ni de mot de passe : les résultats sont publics, hormis pour les étudiants qui ont demandé que leurs résultats restent privés.

Les oraux de rattrapage auront lieu du mercredi 8 au vendredi 10 juillet. Ils seront organisés pour les étudiants ayant une moyenne générale comprise entre 8 et 10 sur 20. Exceptionnellement cette année, ceux et celles qui n'obtiennent pas leur baccalauréat en juillet pour le repasser en septembre lors des épreuves de remplacement.