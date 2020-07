et Marie-Pierre Haddad

publié le 07/07/2020 à 07:54

Castex premier ministre, Darmanin à l'Intérieur, Dupond-Moretti à la Justice et Bachelot à la Culture... Ce nouveau gouvernement aura réservé quelques surprises. Emmanuel Macron a donné les postes-clés à la droite, en renforçant notamment le ministère de Bruno Le Maire qui obtient en plus de l'économie, le budget.

Faut-il y voir la patte de Nicolas Sarkozy ? Invité à l'antenne de RTL, Brice Hortefeux reconnaît que ce gouvernement "penche à droite" mais il n'y a "aucune prise de guerre". "Rien, nada" à retenir, ajoute-t-il. Et qu'en est-il de Gérald Darmanin à Beauvau ? "Ce pouvoir a perdu toute capacité d'attractivité. Ils ont eu à vivre trois crises et dans les trois cas, ils n'ont pas réussi à les gérer", explique-t-il en évoquant la crise des "gilets jaunes", la crise du coronavirus et la crise économique.

Malgré cela, ce proche de Nicolas Sarkozy a indiqué que Gérald Darmanin l'avait appelé "hier soir après sa prise de fonction". "Je l'ai naturellement félicité, il m'a appelé de manière très républicaine et je lui ai souhaité bon courage (...) Il va falloir qu'il réponde au défi de la violence qui s'aggrave, le défi de la question migratoire (...) et le défi du malaise social chez les policiers, les gendarmes et les pompiers", conseille-t-il.

Ce n'est pas faire injure à Darmanin que de dire qu'on ne sait pas exactement quelle est sa famille politique Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur Partager la citation





Pour atteindre l'Élysée, faut-il passer par les ministères du Budget de l'Intérieur ? C'est en tout cas ce qu'indique souvent Gérald Darmanin. "Un exemple ne fait pas une règle", nuance Brice Hortefeux en évoquant le parcours similaire de Nicolas Sarkozy. "Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont aussi présidé leur famille politique, dans la durée, avec des échecs et des défis. Pour Gérald Darmanin, ce n'est pas lui faire injure que de dire qu'on ne sait pas exactement quelle est sa famille politique".

L'eurodéputé Les Républicains critique la numéro 2 de l'exécutif, Barbara Pompili, nouvelle ministre de la Transition écologique et solidaire. "Elle est contre l'électricité nucléaire, elle est contre l'avion, contre le TGV, contre la voiture, pour une application idéologique d'une écologie punitive", tacle l'ancien ministre de l'Intérieur.