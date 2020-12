publié le 31/12/2020 à 07:31

Souhaiter la bonne année n'aura jamais semblé aussi compliqué pour un chef de l'État. Emmanuel Macron doit rentrer du fort de Brégançon aujourd'hui après quelques jours de repos, qu'il a notamment passé à peaufiner son intervention de ce soir : les traditionnels vœux du 31 décembre. Exercice délicat tant il est difficile, et on l'a vu ces derniers mois, de prévoir ce qu'il va se passer dans l'année à venir.

Le 31 décembre 2017, sept mois après son élection, Emmanuel Macron adresse ses vœux aux Français pour 2018. "L'année de la cohésion de la nation", s'avance le président dans son discours. 2018 est alors marquée par le début du mouvement des "gilets jaunes" et un pays plus fracturé que jamais.

Un an plus tard, pour 2019, le chef de l'État souhaite des réformes, en têtes desquelles celle du système de retraite. "On ne peut pas travailler moins, gagner plus, baisser nos impôts et accroître nos dépenses. Ne rien changer à nos habitudes et respirer un air plus pur", déclare-t-il. Le président subit à nouveau un vent de fronde. Les grèves et le mouvement social contre la réforme des retraites paralysent la France en 2019 mais les bons résultats économiques sont là. "Plus de 500.000 emplois ont été créés. La France n'avait pas connu un tel élan depuis des années", lance Emmanuel Macron le 31 décembre dernier.

Les vœux pour l'année 2020 sont empreints d'optimisme. "La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre. C'est pourquoi ce soir, je forme des vœux de paix et de bonheur pour vous tous", dit le président. Personne ne peut encore se douter de la suite de l'histoire. Trois jours plus tard, quelques médias commencent à évoquer une mystérieuse infection apparue au centre de la Chine.

Les traditionnels vœux aux Français seront à suivre ce soir sur RTL à partir de 20 heures.

À écouter également dans le journal

Sondage - D'après un baromètre Harris Interactive pour RTL, 82% des Français estiment qu'ils ont passé une année négative. Fin 2019, 55% se déclaraient pourtant optimistes quant à l'année à venir.

Coronavirus - À quelques heures du réveillon, les chiffres de l'épidémie sont inquiétants. Plus de 26.000 contaminations ont été comptabilisées dans les dernières 24 heures en France.

Brexit - Après quatre ans de rebondissements et de psychodrames, le Brexit deviendra finalement une réalité à minuit. L'accord post-divorce a été signé hier par le Premier ministre britannique et validé par son Parlement.