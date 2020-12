Les infos de 5h - Nouvel an et coronavirus : les Français s'adaptent pour le réveillon

Malgré les restrictions sanitaires, des jeunes de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) entendent se réunir pour la soirée du Nouvel an, ce jeudi 31 décembre. Morgane, 23 ans, étudiante en lettres modernes, recevra chez elle plusieurs amis. "On sera huit et tout le monde reste dormir", explique la jeune femme qui entend passer une soirée presque normale.

Le couvre-feu implique tout de même une certaine organisation : "la plupart viennent dès le midi et les autres après le travail, avant 20h", ajoute-t-elle. Morgane reconnaît qu'"il va être difficile de maintenir les distances". Clémentine, une invitée prévoyante, a décidé de se faire tester avant la soirée. "J'ai vu pas mal de monde et je ne veux prendre aucun risque", explique-t-elle.

"On a envie de profiter et de se retrouver", poursuit Morgane. Toutefois, "après la soirée", la jeune femme reste consciente des dangers et entend rester prudente. "Il faudra faire attention", rappelle l'hôte qui assure toutefois qu'il n'y aura aucune embrassade pour les douze coups de minuit.

