publié le 29/12/2020 à 12:12

"Un petit geste pour beaucoup de réconfort : cette crise aura aussi montré le plus beau visage de notre Nation, solidaire et résiliente !" Ces quelques mots sont signés d'Emmanuel Macron et accompagnés des photos de Jacqueline, Joseph ou encore Thérèse. Le chef de l'État a relayé un appel d'une maison de retraite à écrire aux résidents ce mardi 29 décembre.



L'Ehpad de la Sainte-Famille, situé à Marquise, dans le Pas-de-Calais, a invité le 21 décembre les internautes à envoyer " des mots, des messages, un sourire, une photo", qui "rempliraient de joie le cœur des résidents".

Le 24 décembre, la maison de retraite s'est réjouie d'avoir reçu "des centaines de lettres, courriers, cadeaux, chocolats parvenus des quatre coins de la France, en à peine 2 jours". Nul doute que le partage présidentiel va permettre de poursuivre cet élan de sympathie.