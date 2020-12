Brexit : ce qui va changer pour les particuliers avec le nouvel accord

publié le 28/12/2020 à 06:14

Un accord commercial a été trouvé in extremis entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour régir les relations après le Brexit. 1.600 pages que les ambassadeurs des 27 pays membres épluchent et qui devraient être approuvées mardi ou mercredi. Mais au-delà du commerce, les particuliers vont aussi être impactés par ce divorce.

Impossible d'aller à Londres pour le Nouvel an, mais cela est dû à la nouvelle souche du coronavirus découverte sur le sol britannique. En théorie, il est encore possible d'aller visiter le Royaume-Uni avec une carte d'identité jusqu'à 1er octobre 2021. Ensuite, fin de la liberté de circulation : un passeport sera nécessaire.

Pour les étudiants, le Royaume-Uni a décidé de sortir du programme d'échange Erasmus, ce qui signifie que les étudiants européens ne bénéficieront plus d'avantages pour aller étudier outre-Manche. De même, pour les travailleurs, un visa sera nécessaire, avec un système de points.