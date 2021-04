publié le 30/12/2020 à 12:43

Retour sur cette année 2020 si particulière. La crise du coronavirus a commencé il y a un an, en décembre 2019. Les autorités chinoises signalaient à l'OMS des cas de pneumonies, d'origine totalement inconnue, dans la région de Wuhan. Quelques semaines plus tard éclatait une pandémie qui allait sidérer le monde, faisant plus d'1,5 million de morts. Des économies entières seront à l'arrêt.

Cette année, Emmanuel Macron s'est souvent adressé aux Français pour annoncer la décision inédite du confinement total de la population, le report du second tour des municipales, le couvre-feu... Le président de la République va prendre la parole à l'occasion des vœux de fin d'année, le 31 décembre.

Une année de crise sans précédent qui a pesé sur la vie politique de la France : unité nationale, abstention, état d'urgence sanitaire, libertés publiques...

Une unité nationale qui s'est dissipée

Le 12 mars dernier, Emmanuel Macron en appelle à l'unité nationale, lors d'une allocution télévisée. "Tout le monde était dans un état de sidération absolue, face à une catastrophe totalement inédite. Dans ce genre de moment, on se sert les coudes, derrière celui qui incarne la nation", estime Corinne Lhaïk journaliste à L'Opinion et autrice du livre Président cambrioleur.

Selon le politologue Jérôme Fourquet, "assez rapidement, les alternatives envisageables sont apparues impraticables. Il n'y avait pas de plan B et il fallait faire bloc". "Une pandémie inédite, abonde Benjamin Sportouch, chef du service politique de RTL. Les autres partis se sont retrouvés désemparés. C'est aussi l'affaissement des clivages, entrepris par Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat".

L'union nationale s'est donc rapidement fissurée et la solennité du président de la République n'y a rien changé. Le chef de l'État a marqué le début de cette crise en martelant lors de l'une de ses allocutions : "Nous sommes en guerre". Une phrase qui lui a valu plusieurs critiques. "Qui dit guerre, dit munitions. Très vite, on s'est rendu compte que les munitions manquaient. Ca a été le problème avec les masques", estime Corinne Lhaïk.

Les polémiques à répétition sur les masques et les test ont-elles entaché la parole publique ? "On était déjà sur une société de défiance, répond Jérôme Fourquet. Il y a eu un changement de discours sur le masque et un problème de logistique. Ça a fait des ravages dans l'opinion publique et ça continuera d'en faire. En 2021, il y aura le déploiement de la campagne de vaccination".

C'est une remise en cause de l'État providence. "Jamais Emmanuel Macron n'a dit aux Français, les yeux dans les yeux : 'Oui, nous manquons de masques'. Ce sont des mots qui lui ont arraché la bouche", ajoute Corinne Lhaïk.

Une défiance envers les institutions

Autre moment incontournable de 2020 : les municipales avec une abstention record. "La question qui se pose est de savoir si l'on a passé un palier", indique la journaliste. Le coronavirus a eu un impact sur le scrutin. "L'effet Covid a été massif (...) On est aussi entre l'ancien et le nouveau monde. Les deux cohabitent", abonde Jérôme Fourquet.



Benjamin Sportouch souligne la possibilité d'un "problème conjoncturel". "Ce scrutin s'est fait sans campagne (...) C'était surréaliste. Les gens n'ont pas eu de repères pratiques et concrets", explique-t-il.



Le gouvernement a aussi dû faire face à une défiance des institutions et de nombreuses critiques à l'encontre du Conseil de défense. "Un comité secret" qui prend toutes les décisions dénoncé à plusieurs reprises par Jean-Luc Mélenchon. "Les atteintes à la liberté doivent être acceptables, acceptées et temporaires", selon Corinne Lhaïk. Selon Benjamin Sportouch, "il y a eu une convergence de l'opposition" sur le thème des libertés publiques.

L'article 24 de la proposition de loi "Sécurité globale" a rajouté de la "tension" "dans une société française qui est déjà très saturée en électricité", analyse Jérôme Fourquet. "On a une opinion qui se polarise entre une partie qui veut renforcer l'arsenal sécuritaire et une autre partie de la population qui ne veut pas faire l'impasse sur les libertés", ajoute-t-il.

Un homme ou une femme providentiel pour 2022 ?

2021 sera-t-elle l'année qui fera émerger l'homme ou la femme providentielle pour la prochaine présidentielle ? "Une partie de la population", serait tenté par le général Pierre de Villiers. "Tout cela s'inscrit dans un débat sur l'hypothétique sorti des rangs d'un personnage qui serait hors casting politique", selon Jérôme Fourquet.



Mais "la surprise sera peut-être qu'il n'y en aura pas", note Corinne Lhaïk. "Il faut avoir une volonté de faire, il faut y croire. Tous les présidents ont préparé leur destin. Ce n'est pas un long fleuve tranquille mais un parcours du combattant", ajoute Benjamin Sportouch. Un nouveau Macron a-t-il émergé ? "Pas pour l'instant, selon la journaliste de L'Opinion. On voit des gens qui se préparent comme Anne Hidalgo, Yannick Jadot. Il y a aussi Marine Le Pen", conclut-elle en précisant que "la candidature de Macron n'est pas une évidence".