Coronavirus : en Italie, une petite lueur d'espoir malgré un bilan terrible

publié le 23/03/2020 à 00:30

Une note d'espoir ? La bataille est loin d'être gagnée en Italie où le bilan humain reste terrible. Mais ce dimanche 22 mars, pour la première fois, des responsables ont exprimé une très prudente espérance quant à un reflux prochain de la propagation du coronavirus.



En un mois, près de 5.500 personnes ont été emportées par la vague épidémique en Italie, de très loin le pays le plus touché de la planète avec plus du tiers des morts du monde.

Dans les dernières 24 heures, 651 personnes sont décédées dans la péninsule, un chiffre très élevé mais en baisse notable par rapport au record de la veille (793). "Les chiffres annoncés (ce dimanche) sont moindres que ceux d'hier. J'espère et nous espérons tous que ces chiffres pourront être confirmés dans les jours qui viennent", a dit le patron de la protection civile, Angelo Borrelli.

Ne pas baisser la garde

"Mais il ne faut pas baisser la garde", a-t-il ajouté. Les libertés sont drastiquement restreintes dans toute l'Italie depuis maintenant près de deux semaines et les contrôles se sont faits plus stricts encore ce week-end dans les rues de villes désertes, écrasées de silence.

"Il ne faut pas se laisser aller à un enthousiasme exagéré ni surinterpréter" le bilan de dimanche, mais "c'est un signe que nous accueillons de façon positive", a renchéri Franco Locatelli, un responsable des autorités sanitaires italiennes.

"La semaine prochaine sera donc absolument cruciale (...), nous nous attendons à voir un signe d'inversion de tendance", a-t-il aussi dit, appelant à prendre les plus grandes précautions dans le cadre familial pour éviter toute contagion.

Une légère amélioration en Lombardie

Ce très timide espoir est notamment venu de Lombardie, la région de Milan, très cruellement touchée, puisque 3.456 personnes y sont mortes. Mais la hausse des cas positifs a ralenti de moitié (+1.691 dimanche contre +3.251 la veille).



"Ce sont des chiffres qui sont comme d'habitude en clair-obscur. Mais aujourd'hui ils sont plus clairs qu'obscurs, même si nous ne crions pas victoire", a déclaré le responsable de la Santé de la région lombarde, Giulio Gallera.



Samedi, responsables politiques et médecins lombards avaient appelé à donner encore un tour de vis supplémentaire. Le Premier ministre Giuseppe Conte avait alors annoncé la fermeture des activités productives non essentielles. Ce dimanche, une ordonnance gouvernementale a également interdit de "se déplacer avec un moyen de transport public ou privé dans une commune différente", "sauf pour raisons prouvées de travail, d'urgence absolue ou pour raisons de santé".