Il n'a pas fallu longtemps pour que le problème se pose. Si le confinement des Français a été décrété mardi à 12 heures, dès le lendemain certains ont pris certaines largesses avec l'autorisation de faire un peu d'exercice. En effet, les rues de Paris ont vu défier des joggeurs n'hésitant à faire une dizaine de kilomètres en plein air. Il a donc fallu en passer par une précision de la part du ministère des Sports.

"Il est possible de sortir" pour " prendre l'air" et faire de l'activité physique, "mais à condition que ça ne donne pas lieu à des regroupements avec d'autres personnes", avait dans un premier temps indiqué Sibeth Ndiaye, Porte-parole du gouvernement. Sur Twitter, le ministère des Sports a été interrogé sur la latitude possible et a répondu.

"Dans votre quartier, votre pâté de maison. Proche-proche donc", a d'abord précisé le compte officiel. Avant d'aller plus loin : "1km, 2km max... Il n'est pas question de s'éloigner de chez soi. La règle est au confinement pour tout le monde. Rappelez-vous que vous ne devez sortir que pour des urgences comme les courses ou votre santé. Un petit footing est possible pour votre équilibre mais pas un 10km !"

Les recommandations du ministère des Sports concernant le jogging Crédit : Capture d'écran Twitter

Même les personnes habitant dans des endroits reculés sont invités à ne pas sortir loin de chez eux car en cas de blessure, il y a un risque de surcharger le 15, numéro d'urgences, qui doit être dédié aux cas extrêmes dans la période actuelle.