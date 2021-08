Urgence dans les Antilles et plan blanc déclenché en Nouvelle-Aquitaine... C'est dans ce contexte, qu'un nouveau Conseil de Défense sanitaire est organisé ce mercredi 11 août en fin de matinée. Au cœur de cette visio-conférence, la question de la 3ème dose de vaccin anti-Covid pour les personnes fragiles et les seniors mais aussi toujours et encore inciter les Français à ne pas baisser la garde.

Le mot d'ordre c'est : aller vers les Français. D'abord pour encourager la vaccination, mais aussi pour ne pas laisser le champ libre aux anti-vax et anti-passe sanitaire. C'est ce que fera Jean Castex, le Premier ministre dans l'Aude aujourd'hui. Depuis Carcassonne, il participera au Conseil de défense sanitaire en visioconférence avec Emmanuel Macron qui est lui à Brégançon.

Prévu de longue date pour montrer la mobilisation du gouvernement, ce nouveau Conseil de défense est rattrapé par l'aggravation de la situation aux Antilles. Arrivé sur place, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, prépare les esprits à l'annonce de mesures de freinage, tandis qu'Olivier Véran doit le rejoindre dans les heures qui viennent.

Ce sera un des principaux points à l'ordre du jour de ce Conseil sanitaire avec le bilan des deux premières journées de mise en œuvre du passe sanitaire. Le Conseil doit également se pencher sur la 3ème injection du vaccin pour les personnes particulièrement fragiles.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus dans les Antilles - Avec des taux d'incidence jamais connus en France, les Antilles françaises sont en alerte rouge. La situation est "extrêmement grave", selon Sébastien Lecornu qui se rend tout à l'heure en Martinique avec Olivier Véran. "Du jamais vu", selon la présidente de l'union régionale des médecins libéraux de Martinique. "Nous sommes dans un tsunami et nous sommes ne sommes encore pas au sommet de la vague", affirme-t-elle.

Vendée - Près de 48 heures après le meurtre du père Olivier Maire à Saint-Laurent-sur-Sèvre, l'autopsie est formelle : la victime est décédée après de violents coups portés à la tête. Le suspect, un réfugié rwandais de 40 ans, est toujours interné en psychiatrie.

Drogue - C'est la deuxième substance la plus consommée en France, après le cannabis. Le protoxyde d'azote est utilisé comme drogue dans un but récréatif, sauf qu'elle est légale. Le phénomène existe depuis une vingtaine d'années mais elle bat des records chez les jeunes. Ce gaz hilarant n'est pourtant pas sans risques.