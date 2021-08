Coronavirus : pourquoi Washington déconseille aux Américains de venir en France

Au moment où le Canada rouvre ses frontières avec son voisin, les États-Unis, de leur côté, se montrent toujours très vigilants quant à la propagation chez eux du variant Delta. Dernière illustration en date, les autorités américaines ont déconseillé lundi à leurs ressortissants de se rendre en France. La hausse du nombre de cas de Covid-19 dans l'Hexagone inquiète en effet Washington.

Dans un communiqué, le Département d'Etat américain a émis un avis de "niveau 4", invitant à "ne pas voyager" vers la France, sur la base d'une mise en garde des centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC). La principale agence sanitaire des Etats-Unis a déconseillé tout voyage à destination de la France, qui fait face à une quatrième vague, "à être complètement vaccinée avant de voyager".

Le nombre de malades hospitalisés ne cesse de s'accroître dans notre pays, et les contaminations quotidiennes s'élèvent à nouveau à environ 20.000. Cependant, le nombre de décès demeure faible par rapport aux précédents pics de la pandémie.

La Floride touchée

Seule la moitié de la population américaine est désormais entièrement vaccinée, et la Maison Blanche est toujours inquiète d'une nouvelle flambée épidémique nationale liée au Delta. Une récente étude du CDC, très écoutée par Joe Biden, estimait que les personnes non vaccinées avaient deux fois plus de chances d'être réinfectées par le virus de la Covid-19 que les personnes entièrement vaccinées, selon une étude publiée vendredi par les autorités sanitaires.

Autre raison à cette recommandation : la situation en Floride. La flambée actuelle de l'épidémie aux Etats-Unis est notamment concentrée dans le "Sunshine State". Plus de 56.000 nouveaux cas y ont été enregistrés lundi, selon les données de l'Etat, qui comptabilise également le plus haut nombre d'hospitalisations de mineurs dans le pays. La proximité de la Floride avec les Antilles françaises, la Guadeloupe et la Martinique, où la situation sanitaire est de plus en plus alarmante, est sans doute aussi l'une des raisons à cette nouvelle preuve de prudence américaine.