publié le 11/06/2021 à 22:18

Les plants ne sont pas restés longtemps dans les rayons. Le 28 mai dernier, les gendarmes ont fait une incroyable saisie : des centaines de pieds de cannabis étaient en vente libre dans plusieurs grandes surfaces et jardineries du Puy-de-Dôme et du Cantal. 200 plants ont été retirés des rayons d'un Leclerc situé à Enval (Puy-de-Dôme).

D'après La Montagne qui rapporte de nombreux détails sur cette affaire, plusieurs commerces proposaient des plants étiquetés "cannabis" d'une vingtaine de centimètres à la vente au prix de 15 euros pièce. Alertés, les gendarmes de la compagnie de Riom sont intervenus très rapidement dans le Leclerc d'Enval, dans lequel 200 pots ont été récupérés.

Cette vente illégale a également été constatée dans plusieurs autres grandes surfaces notamment dans des Leclerc de La Pardieu et à Clermont-Ferrand, mais aussi dans un Auchan et chez deux fleuristes du Cantal et du Puy-de-Dôme énumèrent nos confrères de La Montagne. Au total, la gendarmerie a indiqué avoir récupéré 400 plants de cette plante illégale en France.

De nombreux gérants et cogérants des enseignes concernées par cette vente illégale ont été entendus, pour certains en garde à vue. D'après les informations de La Montagne, certains pensaient vendre du "chanvre d'ornement", un dérivé du cannabis mais légal.

Cependant, le fait de vendre un tel produit sous le nom de "cannabis" est considéré comme un délit de "provocation à l'usage de produits stupéfiants". Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour savoir si ces plants contenaient du THC, substance psychoactive du cannabis.