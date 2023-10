Des civils tués par la barbarie terroriste en Israël. Mardi 10 octobre, des massacres à Kfar Aza et Beeri, deux kibboutz, des villages communautaires près de la bande de Gaza, ont été découverts par l'armée israélienne. À Kfar Aza, plus de 100 civils ont été tués sauvagement et de nombreux Israéliens sont toujours recherchés par les autorités.

L'axe est complètement désert mais dès que Jacob trouve un habitant, il s'arrête et déplit une feuille. "Voilà, c'est la tête de mon fils, je n'ai plus de nouvelles depuis samedi, vous l'avez vu ?", demande-t-il aux passants. La dernière localisation de son fils est sur une route qui mène à Kfar Aza. "Son téléphone est ici. Je sais qu'il était en voiture avec un ami en train de s'enfuir au moment de l'attaque du Hamas", témoigne le père de famille.

Un peu plus loin, une voiture est encastrée dans un mur criblée de balles. il y a du sang sur la banquette arrière et il s'agit du véhicule de son fils. "Les portières sont ouvertes, ça veut dire qu'il en est sorti et il est peut-être vivant", espère-t-il. Comme lui, plusieurs pères à la recherche de leurs filles et de leurs fils qui roulent sur cette route sont présents à Kfar Aza. Alors que sur le bas côté gisent des corps de combattants du Hamas.

Conflit Israël-Hamas - En France, une cinquantaine d'actes antisémites, parfois particulièrement graves, ont été recensés dans le pays après les attaques contre Israël, a annoncé mardi 10 octobre Gérald Darmanin. Si "aucune menace terroriste" n'a été détectée, les services de renseignements s'inquiètent d'actions violentes isolées, autant de la part de radicaux islamistes que de militants d'ultra-droite.



Consommation - Le panier RTL poursuit sa baisse, pour le troisième mois consécutif. Entre le mois d'octobre et le mois de septembre, 7 centimes ont été économisés sur nos 13 produits du quotidien, dans lesquels figurent des pâtes, du café et du sucre notamment.

Football - L'UEFA a attribué mardi 10 octobre l'Euro 2028 au Royaume-Uni et à l'Irlande tandis que l'Euro 2032 aura lieu en Italie et en Turquie. Il ne s'agit pas d'une surprise car chaque candidature était seule en lice.