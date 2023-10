INFO RTL - Les renseignements français alertent sur le "risque d'actes violents" contre les communautés juive et musulmane

Rarement un conflit à l'étranger n'a déclenché un tel niveau de vigilance des services de renseignements français. Selon une source sécuritaire, l'ultra violence des affrontements en Israël et à Gaza fait craindre des "actes violents isolés", autant à l'encontre de la communauté juive que de la communauté musulmane. La DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, si elle n'a pas détecté de menace terroriste en tant que telle, s'inquiète d'une part du possible passage à l'acte de militants liés aux mouvements jihadistes, pour qui les "les intérêts juifs ont toujours été désignées comme des cibles légitimes", et qui pourraient entrer en action au nom de la "Défense de l'Islam".

D'autre part, de l'autre côté du spectre de la radicalité, les services de renseignement soulignent que les extrémistes d'ultra-droite sont partagés entre leur haine des musulmans, et celle des juifs. Certains se félicitent de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, au nom de leur antisémitisme. Un risque d'acte violent issu de la mouvance est donc aussi redouté, soit contre la communauté musulmane, soit contre des sites de la communauté juive, et fait l'objet d'une vigilance "fortement renforcée". La tentation de certains "intérêts étatiques" d'importer le conflit en France est aussi sous surveillance, sans précisions à ce stade sur les États visés.

Les renseignements alertent enfin sur le risque de "manifestations violentes" ou "d'actes individuels d'hostilité", aux abords des lieux de cultes juifs. Cela sur fond de climat "belliqueux" entretenu sur les réseaux sociaux, selon la source sécuritaire, un climat attribué à "certains influenceurs islamistes" et "certains tenants d'une ligne d'ultra-gauche". En clair, les services craignent que le soutien au peuple palestinien, en réaction à la réplique massive d'Israël dans la bande de Gaza, dégénère dans certains cas en échauffourées, ou en actes antisémites. Cela avait le cas en 2014 lors notamment d'une manifestation à Barbés en soutien aux Palestiniens lors d'une précédente guerre entre Israël et le Hamas qui avait fait des milliers de morts à Gaza.

Selon le ministre de l'Intérieur, plus d'une vingtaine d'actes antisémites ont été dénombrés depuis ce week-end. Il s'agit notamment, d'après des informations de source policière collectées par RTL, d'un tag à caractère antisémite sur le tableau d'une classe de collège du Val-de-Marne, d'une menace d'attentat via Snapchat contre un établissement scolaire israélite privé de Seine-Saint-Denis, de cris "Allah Akbar" de la part d'un individu se présentant comme Syrien devant une synagogue parisienne, ou de tracts et banderoles.