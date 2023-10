Attaque du Hamas sur IsraÃ«l : ce que l'on sait des quatre FranÃ§ais tuÃ©s et des 13 portÃ©s disparus

Au moins quatre morts et 13 disparus. Mardi 10 octobre, le Quai d'Orsay a annoncé un nouveau bilan des victimes françaises après l'offensive lancée par le Hamas contre Israël, samedi. Jusqu'ici, le bilan faisait état de deux ressortissants français tués depuis le début de l'attaque des terroristes du Hamas. L'annonce du Quai d'Orsay est intervenue peu avant la mi-journée.

Plus tôt, sur RTL, le député LR de la huitième circonscription des Français de l'étranger Meyer Habib avait confirmé la mort d'une troisième personne, plutôt jeune. Le parlementaire avait expliqué avoir été en lien avec la famille de la victime qui a pu identifier le corps de l'un des disparus. Le Quai d'Orsay a officialisé la mort d'un quatrième français, quelques heures après.

Parmi ces victimes, il y a Naomie. Elle était âgée de 23 ans. Esthéticienne, elle avait grandi à Créteil (Val-de-Marne) et était partie il y a quelque temps pour Israël avec son petit ami pour se marier. Benji, l'un de ses proches amis, a confirmé auprès de RTL son décès mardi. "Elle était à cette rave party. Elle a fait la fête avec son petit copain et d'autres amis. Quand ils ont vu les balles arriver, elle est rentrée dans une voiture. Son petit copain l'a appelé pour lui dire qu'il avait été touché par une balle (...). Elle est sortie pour aller le chercher", raconte-t-il sur RTL.

La France "très inquiète" pour ses disparus

Et d'ajouter : "Pendant deux jours, on n'a pas eu accès à cette rave party. Et puis on découvre 250 gamins morts et Naomie". La mort de la jeune femme a été confirmée par un test ADN. Mardi, la famille de Naomie était "dévastée" : "Vingt minutes après l'enterrement, on a reçu des roquettes sur Ashdod (au sud de Tel-Aviv)", raconte Benji. Il se souvient d'une "jeune fille pleine de vie".

De son côté, le Quai d'Orsay - qui a identifié les quatre victimes françaises - ne communique pas les identités. Selon les informations de RTL, Benjamin Lobb, un soldat franco-israélien, aurait perdu la vie près de la frontière avec Gaza. En ce qui concerne les disparus, la situation est jugée par la diplomatie française comme "très inquiétante".

Lors de la même rave party attaquée par le Hamas, Céline Ben-David Nagar était également présente. Elle s'y était rendue avec un couple d'amis. Son frère Samuel expliquait, lundi soir sur RTL, qu'il était toujours sans nouvelles d'elle. Seule sa voiture a été retrouvée par son mari, elle a été mitraillée. Cette rave party est l'un des moments clés de cette attaque contre Israël par le Hamas samedi matin.

Un enfant de 12 ans pris en otage ?

Plusieurs autres Français auraient disparu alors qu'ils s'y trouvaient. C'est le cas aussi d'Avidan, originaire de Bordeaux et qui vivait en Israël. Il était l'un des organisateurs du festival de musique. Mardi, il