ÉDITO - Attaque du Hamas en Israël : Alba Ventura dénonce "un courant antisémite" à "l'extrême gauche"

La polémique ne retombe pas dans la classe politique française après l'épouvantable attentat contre Israël. Cette polémique très dure oppose ceux qui condamnent le Hamas et ceux qui renvoient dos-à-dos le groupe islamiste et la droite au pouvoir en Israël. J'ai été estomaquée par les insoumis, par Jean-Luc Mélenchon qui met sur le même plan terroristes et civils, comme son ami Éric Coquerel d'ailleurs.

Dans son communiqué, LFI parle de "forces armées palestiniennes" pour parler des terroristes du Hamas. J’ai été estomaquée par ces Louis Boyard, Ersilia Soudais ou ce gamin représentant les jeunes insoumis de l’Île de Ré. Tous ces gens qui, sur leur fil Twitter, ont fait des terroristes du Hamas, des "résistants". Assassiner des jeunes qui viennent participer à un concert pour la paix, c’est l’œuvre de résistants ? Enlever une vieille dame, prendre en otage un gamin, c’est l’œuvre de résistants ? Les nazis ont fait ça, pas les résistants. Les mots ont un sens.

Tous ces politiques qui ont justifié le pire, sont discrédités, déshonorés. J’ai vu que certains politiques comme le maire de Reims, Arnaud Robinet, demandait la levée de leur immunité parlementaire. Il faudrait au moins s’interroger sur le poste qu’occupe Ersilia Soudais, députée LFI de Seine-et-Marne, qui est aussi vice-présidente du groupe d’études contre l’antisémitisme. Sa position pose question.



Une gauche divisée

Toute la gauche n'a pas réagi de cette façon, il s'agit vraiment du NPA de Philippe Poutou et des insoumis, à part François Ruffin, qui n’a pas peur de condamner, et deux ou trois autres. À cette extrême gauche, il y a un courant antisémite et l’idée aussi que lorsqu’on est anticapitaliste, on doit être antisioniste, parce que pour eux Israël, c’est l’argent. C’est abject de penser comme ça. On peut être pro-palestinien et être horrifié par cet attentat et le condamner fermement. En tout cas ailleurs à gauche, au PS, chez les Verts, les communistes, je pense à Fabien Roussel, à Olivier Faure, à Sandrine Rousseau, il y a eu condamnation.