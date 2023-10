Conflit Israël-Hamas : population, superficie, blocus... Qu'est-ce que la bande de Gaza ?

Tout le monde a déjà entendu parler de "la bande de Gaza". Cette enclave palestinienne coincée entre la Méditerranée, Israël et l'Égypte. 370 mètres carrés enfermés, avec côté terrestre une clôture de haute sécurité érigée par Israël sur 59km, avec des tours de surveillance.

Pour entrer en Israël, il y a deux check-points : à Erez au nord et à Kerem Shalom au sud. Très hermétiques, les Gazaouites peuvent plus facilement passer au poste frontière de Rafah, côté égyptien, une ouverture qui sert souvent de soupape de sécurité. Bien que la plupart sont désormais fermés, il y a également eu des tunnels clandestins, surtout entre la bande de Gaza et l'Égypte.

2.300.000 habitants. La bande de Gaza est une zone à très forte densité de population, avec près de 7.000 personnes au mètre carré. Un tiers des habitants vivent à Gaza City, un autre tiers dans les camps de réfugiés palestiniens. Il n'y a désormais plus de Juifs sur le territoire, les 9.000 ressortissants qui y vivaient ont été retirés en 2005.

Une population extrêmement pauvre

Sur la bande de Gaza, la population est pauvre, vivant pour la moitié sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage est à plus de 50% et vise principalement les jeunes. À Gaza City, 60% de la population est âgée de moins de 18 ans.

Cette zone est aujourd'hui entièrement dirigée par le Hamas. Il s'agit d'une branche des Frères musulmans, une organisation terroriste, qui contrôle totalement la bande de Gaza depuis seize ans, après avoir gagné les élections locales et s'être détaché des autorités palestiniennes, commandées par le président Mahmoud Abbas. Aucune élection n'a eu lieu en Palestine depuis 2006.

Depuis cette époque, et l'enlèvement d'un soldat israélien, Israël et l'Égypte ont décrété un blocus. L'État israélien contrôle tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Seuls 17.000 Gazaouites ont un permis de travail en Israël. Le Qatar payait tous les mois le Hamas pour distribuer de l'argent à la population, dont les deux tiers vivent de l'aide humanitaire. Les habitant de Gaza ont droit à deux heures d'électricité minimum par jour. L'ONU estime déjà depuis quelques années, que le seuil de viabilité a déjà été dépassé.