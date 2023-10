Des soldats israéliens près de la frontière avec Gaza, deux jours après le début du conflit entre Israël et le Hamas, le lundi 9 octobre.

ISRAËL - Quid des otages ? Shira Ansky et Frédéric Encel sont les invités de RTL Bonsoir

ISRAËL - Quid des otages ? Shira Ansky et Frédéric Encel sont les invités de RTL Bonsoir

Plus de 150 personnes seraient retenues en otage par le Hamas à Gaza, depuis le lancement de l'attaque contre Israël samedi 7 octobre. Alors que Israël faisait de la reprise des otages "la variable principale dans la prise de décision" des actions menées par le pays, comme en 2011, année où Israël avait accepté de libérer plus de 1.000 prisonniers palestiniens contre la libération d'un Franco-israélien. Selon lui, aujourd'hui "le paradigme a changé", selon le géopolitologue Frédéric Encel : "Ça sera une variable très importante, mais pas la variable primordiale."

Des propos appuyés par Raphaël Morav, ambassadeur d'Israël en France, ce mardi matin sur RTL, pour qui la présence d'otages ne va arrêter les forces armées de l'État hébreu : "Ce n'est pas une vraie dissuasion. C'est compliqué plutôt au point de vue médiatique, au niveau opérationnel, je ne pense pas."

Néanmoins, cette prise de position d'Israël fait peur à la population selon Shira Ansky, la représentante de Ghilad Shalit, otage franco-israélien retenu pendant 5 ans par le Hamas : "On est dans un cauchemar absolu (...) On voit des choses qu'on n'avait pas crues (possibles). Il y a plus de 150 personnes dans les mains de gens qui se réjouissent du sang, de la mort, de la cruauté, du chaos.