ENQUÊTE RTL - Inflation : le "panier RTL" en baisse pour la deuxième fois consécutive

Un peu de leste sur le ticket de caisse. En baissant pour la deuxième fois consécutive, une première depuis le lancement de l'opération en octobre 2021, le Panier RTL retombe à 31,34 euros. Son niveau d'avril 2023.

Une deuxième baisse consécutive aux allures d'inversion de tendance après 17 mois de hausses de prix.

Ce mois-ci, la baisse est portée en particulier par le prix du kilo de pommes, en chute de 11% (- 25 centimes) et par la bouteille d'huile de tournesol. Elle baisse de 8% (24 centimes) et s'affiche désormais à 2,90 euros en rayon, son prix du mois de mai 2022.

Enfin, les œufs connaissent une forte réduction de tarif, 12 centimes de moins pour une boite de 6 (- 5%).

Le Panier RTL victime de la "Shrinkflation"

D'autres produits du Panier RTL baissent, mais à la marge, comme le café (- 3 centimes), les pâtes (- 2 centimes) ou encore le lait (- 1 centime). Sur le ticket de caisse, les autres produits restent globalement stables, hormis le sucre, en hausse de 7 centimes encore en septembre.

Autre fait marquant, les céréales du petit déjeuner sont touchées par la Shrinkflation, ce procédé industriel qui consiste à réduire le contenu d'un produit alimentaire. Comme cette célèbre marque de pétales de maïs qui ne pèse plus que 330 g (contre 400 g en juin). Dans le même temps, le prix au kilo a augmenté de 12%.

On est pris à la gorge Charlotte, à la sortie d'un hypermarché

Ce ticket moyen qui baisse à la marge, les consommateurs n'en ont pas ou peu conscience. Ce qu'ils retiennent, c'est que leurs courses leur coutent encore beaucoup plus cher que ces dernières années.



"On ne parle que de ça", explique Charlotte à la sortie d'un hypermarché d'Indre-et-Loire en rangeant ses courses dans le coffre de sa voiture. Les courses deviennent notre plus gros poste de dépense, explique-t-elle, devant les factures.

Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, multiplie les rendez-vous avec les distributeurs et les industriels pour tenter d'avancer les négociations commerciales du mois de mars qui fixent les prix. "Il faut accélérer, abonde la consommatrice", à bout, "on est pris à la gorge, on étouffe."