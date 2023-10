La guerre en Ukraine se mêle au conflit entre Israël et le Hamas. Ce mardi 10 octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d'apporter "son soutien, d'une manière ou d'une autre, aux opérations" du Hamas en Israël.

"Nous sommes certains que la Russie apporte son soutien, d'une manière ou d'une autre, aux opérations menées par le Hamas", a-t-il affirmé dans une interview accordée à France 2, dans l'émission L'événement. Le président ukrainien ajoutant que "la Russie cherche vraiment à mener des actions de déstabilisation partout dans le monde".

Le dirigeant ukrainien a également exprimé son inquiétude de voir la communauté internationale se détourner de l'Ukraine avec la "tragédie" qui frappe Israël à la suite des attaques du Hamas. Au total, la guerre a déjà fait plus de 3 000 morts de part et d'autre, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens.



"Je ne voudrais pas faire de comparaison. Une guerre terrible est en cours dans notre pays. En Israël, beaucoup de personnes ont perdu leurs proches. Ces tragédies sont différentes, mais toutes les deux sont immenses", a-t-il affirmé. Il a toutefois prévenu que "l'attention internationale risque de se détourner de l'Ukraine, et cela aura des conséquences".

Mardi soir, les présidents russe et turc ont eu un nouvel entretien téléphonique. "L'accent a été mis sur la forte aggravation de la situation dans la zone de conflit israélo-palestinienne. Une profonde inquiétude a été exprimée quant à l'escalade continue de la violence et à l'augmentation catastrophique du nombre de victimes civiles", a indiqué le Kremlin dans un communiqué à l'issue de l'entretien entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan.



La contre-offensive "avance"

Concernant la poursuite de la guerre en Ukraine,Volodymyr Zelensky a affirmé que la contre-offensive engagée par son armée en juin pour tenter de libérer les territoires occupés "se poursuit sur plusieurs axes, et dans tous les cas, nous avançons".