En première ligne, Édouard Philippe défend la réforme des retraites que le gouvernement souhaite mettre en place. De son côté, le président Emmanuel Macron, a assisté, ce jeudi 12 décembre, au sommet européen à Bruxelles. Après avoir tranché à la dernière minute en faveur du controversé "âge pivot", le chef de l'État se garde désormais d'intervenir sur le sujet.

"Je ne ferai aucun commentaire national. Vous savez, il y a un président de la République qui défend les intérêts français et fait avancer notre agenda européen ici (à Bruxelles), et il y a un gouvernement qui travaille à Paris, qui a fait une proposition et maintenant il y a une concertation qui doit se faire. Voilà", a déclaré Emmanuel Macron.



Sujet de discorde avec les syndicats, "l'âge pivot" devrait se retrouver au cœur des négociations à venir sur la réforme. C'est ce principe qui a poussé Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT à rejoindre la mobilisation contre le système universel de retraite voulu par l’exécutif. "La ligne rouge est franchie", avait-il déclaré après les annonces d'Édouard Philippe le 11 décembre dernier.

Jeux Olympiques 2024 - Le comité a tranché : les épreuves de surf des J.O de Paris se dérouleront à 5.000 kilomètres de la capitale française. Le site de Teahupoo, à Tahiti, accueillera les champions de cette discipline.

Grève - Les syndicats se disent déterminés à poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites. Pour les transports, comptez 1 TGV sur 4, et 1 Transilien sur 4 en moyenne et 4 TER sur 10, pour la journée du 13 décembre.

Brexit - Les élections législatives au Royaume-Uni se déroulent ce jeudi 12 décembre. Sur fond de Brexit, le Premier ministre en place, Boris Johnson essaye de constituer une majorité parlementaire en compétition avec le parti travailliste, emmené par Jeremy Corbyn.