Les infos de 6h30 - Réforme des retraites : le gouvernement joue l'opinion

publié le 12/12/2019 à 07:53

Une stratégie de bras de fer risquée mais assumée. Emmanuel Macron veut incarner ce président réformateur qui réussit là où ses prédécesseurs ont échoué. "Il joue son quinquennat sur cette réforme", répète son entourage. Alors que le Premier ministre prend un certain plaisir à être seul contre tous selon certains proches. "On fait de la politique pour mener ce genre de réforme", a-t-il dit récemment à des parlementaires.



L’exécutif, quant à lui, joue sur l'opinion contre les syndicats et la rue. Dans la majorité, certains sont satisfaits de voir moins de monde dans les cortèges. Pour autant, Édouard Philippe l'a reconnu ce mercredi 12 décembre : "Si la partenaires sociaux trouvent une meilleure idée que l’âge pivot, il y aura des concessions possibles". Prudence donc.

D'autant que certains parlementaires En Marche redoutent la colère de la CFDT et surtout le pourrissement de la situation. "La stratégie du carton peut nous retomber dessus", s'étrangle un député alors qu'un de ses collègues regrette que le gouvernement soit en train de jouer l'opinion contre la rue. Comme un vulgaire gouvernement de droite.

À écouter également dans ce journal

Grèves dans les transports : Dix lignes de métro sont toujours fermées ce jeudi 12 décembre à Paris. Une situation qui commence à agacer l'opinion, selon un sondage qui précise que 59% des Français soutiennent le mouvement. Soit Neuf points de moins en une semaine.

Manifestations : Après les annonces du Premier ministre Édouard Philippe, tous les syndicats, y compris la CFDT, appellent à une nouvelle journée de mobilisation pour mardi 17 décembre.

Élections au Royaume-Uni : Les Britanniques retournent aux urnes pour la troisième fois en quatre ans. Le Premier ministre Boris Johnson a souhaité des législatives anticipées pour renforcer sa majorité et faire passer le Brexit.