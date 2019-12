Brexit : quels scénarios possibles après les élections de jeudi ?

publié le 09/12/2019 à 15:00

Brexit or not Brexit ? C'est l'inoxydable question que les Britanniques, appelés aux urnes jeudi 12 décembre, devront à nouveau trancher à l'occasion d'élections législatives anticipées.

Le Premier ministre conservateur Boris Johnson a fait le pari de convoquer ces législatives pour mettre en œuvre la sortie de l'Union européenne et sortir de la crise dans laquelle le pays est plongé depuis juin 2016. Les Britanniques avaient alors voté à 52% en faveur du Brexit.

Si Boris Johnson est donné en tête des sondages, rien n'est pourtant encore joué. Le contexte politique très agité rend l'issue du scrutin incertaine. Annoncé serré dans de nombreuses circonscriptions, les partis redoublent d'efforts dans la dernière ligne droite avant le vote décisif de jeudi.

L'issue de ce scrutin devrait sceller le destin du Royaume-Uni pour les prochaines décennies. Quels sont, dès lors, les différents scénarios envisageables ?

Scénario 1 : victoire et majorité de Johnson

Le Premier ministre Boris Johnson a convoqué ce scrutin après avoir perdu sa majorité au Parlement, à la suite de désaccords avec son allié nord-irlandais du DUP et au sein de son propre Parti conservateur sur la forme que doit prendre le Brexit.

Les sondages lui accordent un nombre suffisant de députés pour faire passer au Parlement l'accord de divorce qu'il a négocié avec Bruxelles et mettre en oeuvre le Brexit à la date prévue du 31 janvier.

Rien ne changera pourtant dans l'immédiat, en raison de la période de transition prévue par l'accord de divorce pour atténuer le choc de la sortie de l'UE. Et Londres aura jusqu'au 31 décembre 2020 pour négocier la future relation avec le club européen. Ce délai semble d'ores et déjà quasi impossible à tenir, ce type de négociation prenant généralement des années, et les experts parient déjà sur une prolongation de la transition.

Scénario 2 : un gouvernement minoritaire

Le principal parti d'opposition, les travaillistes du Labour, est à la peine dans les sondages et nul ne lui prédit une victoire écrasante. Mais il pourrait toujours engranger assez de voix pour empêcher une majorité conservatrice.



Très marqué à gauche, le chef du parti Jeremy Corbyn entrerait alors en compétition avec Boris Johnson pour former un nouveau gouvernement, qui aurait forcément besoin de l'appui d'un des plus petits partis.



La prédécesseure de Johnson, Theresa May, avait dû faire alliance avec le parti unioniste nord-irlandais DUP en 2017 pour s'assurer une majorité. Mais cette fois, le DUP est vent debout contre l'accord de Brexit conclu par Boris Johnson, qui confère à l'Irlande du Nord un statut différent de celui du reste du pays.



Le Labour a lui indiqué qu'il essaierait de gouverner seul mais les indépendantistes écossais du Parti national écossais (SNP) se sont dit prêts à soutenir un gouvernement Corbyn à condition qu'il autorise un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Ecosse, après celui perdu en 2014.

Scénario 3 : un second référendum

S'il remporte le scrutin, le Labour a promis de renégocier l'accord de divorce de Boris Johnson et de soumettre le résultat à un référendum dans les six mois suivant son arrivée au pouvoir.



Jeremy Corbyn a assuré qu'il resterait neutre mais d'autres membres de la direction travailliste ont dit qu'ils feraient campagne pour rester dans l'UE. Le SNP, le petit parti des Libéraux-démocrates et les nationalistes gallois de Plaid Cymru sont anti-Brexit.



Les derniers sondages montrent que les Britanniques restent tout aussi divisés sur le sujet, avec toutefois une inflexion en faveur du "Remain".