Grève SNCF : les prévisions de trafic du vendredi 13 décembre

publié le 12/12/2019 à 16:47

Les cheminots sont plus déterminés que jamais. Ce jeudi matin, s'est tenue la dernière assemblée générale des cheminots à la gare Saint-Lazare à Paris. Dans un local à proximité du quai 27, 70 grévistes ses sont retrouvés pendant une heure. "On a tous voté la reconduction. On n'a évidemment pas été convaincus par les annonces d'Édouard Philippe", explique l'un d'entre eux. "On lâchera pas tant qu'ils n'auront pas plié", déclare encore un autre cheminot à propos du gouvernement.

Le réseau SNCF sera donc encore une fois très perturbé ce vendredi 13 décembre.Comptez donc 1 TGV INOUI sur 4 et 1 train OUIGO sur 4. Il sera encore très compliqué de se déplacer pour les habitants d’Île-de-France puisque 1 Transilien sur 4 circulera seulement jeudi. Du côté des Intercités, il y aura 1 train sur 4 en moyenne. Pour les TER, comptez 4 liaisons sur 10, essentiellement assurées par des bus.

Du côté du trafic international, comptez sur 3 Eurostar sur 4, 2 Thalys sur 3 et 1 train Lyria sur 6. Il n'y aura aucune liaison entre la France et l'Italie et la France et l'Espagne. 3 trains sur 10 sont en revanche prévus entre la France et l'Allemagne.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 13 décembre 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/gHggvGEiBQ — SNCF (@SNCF) December 12, 2019