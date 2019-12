JO de Paris 2024 : l'épreuve de surf aura bien lieu à Tahiti

publié le 12/12/2019 à 12:54

C'est désormais officiel : l'épreuve de surf aux Jeux olympiques de Paris en 2024 aura lieu à Tahiti, plus grande île de la Polynésie française, collectivité d'outre-mer de l'Océan Pacifique. L'île a été choisie par le conseil d'administration du comité d'organisation des JO (Cojo) ce jeudi 12 décembre. Elle offre cinq fois plus de chances d'avoir des vagues pendant la période des Jeux (26 juillet-11 août 2024) selon Météo France, contrairement aux sites concurrents.

Outre la qualité des vagues, l'État voit d'un bon œil l'idée d'associer l'Outre-mer à l'organisation des JO, d'autant plus que le décalage horaire permettra une diffusion des épreuves en fin de soirée, une belle publicité pour Tahiti. L'île était en concurrence avec trois sites dans le sud-ouest (Biarritz, Lacanau et Hossegor-Seignosse-Capbreton) et un en Bretagne (La Torche), pour accueillir les 48 surfeurs et surfeuses qui disputeront les épreuves de shortboard en 2024.

Vendredi dernier 6 décembre, la ville de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) s'était émue de "contre-vérités" et d'un "choix qui semblait déjà établi", alors que les articles de presse suggérant que Tahiti était favori se sont multipliés. L'adjoint au maire de la ville en charge du surf, Laurent Ortiz, avait mis en avant la proximité du site de Biarritz avec Paris "et un très faible impact, tant environnemental que financier".

Le surf fait partie des sports additionnels du programme olympique aux JO de Tokyo-2020 et le Cojo de Paris-2024 l'a aussi inscrit parmi quatre sports additionnels (escalade, surf, breakdance, skateboard), une liste que le CIO doit valider fin 2020.