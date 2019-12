VIDÉO - Brexit : Boris Johnson parodie "Love actually", à deux jours des élections

publié le 10/12/2019 à 11:01

"Brexit, actually". À deux jours des élections législatives du 12 décembre, et en pleine période de Noël, Boris Johnson joue la carte de l'humour. Après avoir promis de se "battre pour chaque vote", le premier ministre Britannique multiplie les déplacements et les initiatives pour convaincre les électeurs de lui donner une majorité au parlement, en vue de faire passer son accord de divorce avec l'Union européenne.

Dans cette bataille électorale, le dernier fait d'armes de l'iconoclaste leader conservateur est une vidéo de campagne "so british". Parodiant la comédie romantique Love Actually, Boris Johnson n'a pas hésité à rejouer une scène du cultissime film de Noël, dans laquelle il expose sur des pancartes ses arguments de campagne, sans dire le moindre mot.

On peut ainsi y voir Boris Johnson sonnant à la porte d'un couple de Britanniques et y décliner son programme. "Avec de la chance, d'ici l'année prochaine, nous obtiendrons le Brexit", est-il écrit, avant de rappeler "si le Parlement ne le bloque pas encore".

"Finissons-en" avec le Brexit

Une once d'humour, dont le Premier ministre est réputé ne pas être dénué, qui se poursuit par une pique à son adversaire travailliste Jeremy Corbyn, au programme très à gauche, et qui effraie une partie de la population : "L'autre gars peut gagner...".

Une vidéo de 3 minutes, pleine de dérision, dans laquelle le Premier ministre se compare même à un chien aux poils abondants. Boris Johnson finit enfin par rompre le ton plaisantin de ce pastiche pour asséner un martial : "Assez, finissons-en" avec le Brexit. Le message est clair : pour le leader conservateur, la plaisanterie a assez duré.