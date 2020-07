publié le 04/07/2020 à 18:34

Le nouveau Premier ministre est déjà dans l'action et il tient à ce que ça se sache. En début d'après-midi ce samedi 4 juillet, Jean Castex s'est rendu à l'Élysée pour discuter avec le président de la République des potentiels candidats pour son futur gouvernement mais dans la foulée il a quitté Paris pour l'Essonne.

Le chef du gouvernement s'est rendu sur le site de recherche et de production de semi-conducteurs du groupe X-FAB France, à Corbeille-Essonne. Et il a pu s'exprimer pour la première fois sur le terrain en tant que Premier ministre en justifiant le choix de cette entreprise.

"L'objectif de l'État c'est de voir, dans le cadre du plan de relance, comment on peut assurer les fondement d'un maintien durable des emplois industriels et exposés à la concurrence dans notre pays. La stratégie c'est d'être en partenariat avec les élus locaux. Ils ont employé le mot de "pacte", qui vient du rugby et cela me plait beaucoup", a déclaré le nouveau Premier ministre.

Durant ce discours, Jean Castex avait deux objectifs : montrer sa priorité pour l'emploi et puis c'était aussi une bonne occasion d'imprimer son visage dans la tête des Français. Il a encore répété à quel point il était attaché au territoire et aux élus locaux et il le répétera demain matin dans une interview qu'il donnera à la presse écrite.

Pour le gouvernement, se dessine une nouvelle structure avec quelques figures de proues avec des ministres XXL puis en dessous des secrétaires d'État plus techniques : par exemple, on a aperçu Jean-Michel Blanquer avec Jean Castex. Il pourrait hériter de la recherche et de l'enseignement supérieur. Mais la parité entre en jeu et l'exécutif espère dégainer demain soir son nouveau gouvernement. Mais dans la majorité, on dit que si le remaniement est annoncé lundi, ce sera déjà pas mal.

