Bac 2020 : est-il possible de contester sa note ?

publié le 01/07/2020 à 21:12

Les résultats du baccalauréat seront disponibles en ligne à partir du 7 juillet. Normalement, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises pour les élèves puisqu'en raison de la crise du coronavirus, les notes à l'examen seront déterminées à partir des moyennes au premier et deuxième trimestres de cette année scolaire. Néanmoins, des erreurs sont possibles et il existe des recours.

Pour rappel, le ministère de l'Éducation nationale prévient que "la note sera attribuée, dans chaque discipline concernée, sur la base de la moyenne des moyennes du premier et du deuxième trimestre." Mais "elle fera l’objet d’une appréciation et, le cas échéant, d’une harmonisation par le jury de l’examen." Autrement dit, votre note à l'examen ne sera pas forcément équivalente à votre moyenne.

En revanche, une erreur est toujours possible, par exemple dans le report des notes. Si vous constatez un écart inexplicable entre vos notes de l'année et votre résultat au bac, il est possible de se rapprocher de la division des examens et concours de votre rectorat qui pourra constater l'erreur et la corriger si nécessaire.