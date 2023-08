Il n'avait pas parlé de politique nationale depuis décembre 2022, Nicolas Sarkozy a accordé une interview au Figaro magazine à l'occasion de la publication du deuxième tome de ses mémoires, Le temps des combats qui est consacré à son quinquennat. Nicolas Sarkozy a ainsi commenté les émeutes.



L'ancien chef de l'État a dénoncé une "perte de l'autorité", qui est selon lui la conséquence de "l'influence délétère (des évènements) de mai 1968" et d'une société de plus en plus horizontale. Nicolas Sarkozy a également évoqué le rôle de l'immigration. "Dès 2010, je dénonçais déjà le lien entre délinquance et immigration", a-t-il affirmé.

En revanche, il a salué l'action de Gérald Darmanin durant cette période : "je pense qu'il a géré au mieux cette crise" a dit l'ancien Président. Toujours à propos des émeutes, il a dit ne pas partager les mots d'Emmanuel Macron selon lesquels "personne n'aurait pu les prévoir". "Personne ne peut être surpris", a répondu Nicolas Sarkozy, "surtout moi qui ai eu à gérer les émeutes de 2005".

Concernant l'Ukraine, l'ancien chef de l'État a défendu un dialogue avec Vladimir Poutine. Dans son livre, il rappelle son implication en 2008 dans la résolution du conflit entre la Russie et la Géorgie. "La diplomatie, l'échange restent les seuls moyens de trouver une solution acceptable", a-t-il assuré. Selon lui, l'Ukraine ne doit pas entrer ni dans l'Union européenne ni dans l’OTAN.



Nicolas Sarkozy n'avait pas soutenu Valérie Pécresse pendant la présidentielle, mais il continue de veiller sur son ancien parti, Les Républicains. Il n'a pas adressé de piques envers son ex-famille politique, mais a noté une droite "en reconstruction" qui possède de nombreux talents. Il a notamment adoubé Gérald Darmanin, qui a sa préférence pour la présidentielle de 2027. Ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin "saura-t-il franchir une autre étape, voire l'étape ultime, celle qui mène à la présidence de la République ? Je le lui souhaite, car il a des qualités évidentes", écrit l'ancien chef de l'État dans cet ouvrage publié chez Fayard de 560 pages et annoncé en librairie le 22 août.

