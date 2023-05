Human Bomb : "On n'est pas sortis de l'auberge"... L'ancien directeur de la PJ raconte l'arrivée de Nicolas Sarkozy

Dans la matinée du 13 mai 1993, à Neuilly-sur-Seine, un homme vêtu de noir, cagoulé et lourdement armé d'explosifs, prend en otage une classe de petite section où se trouvent 21 élèves et leur institutrice. On ne sait rien du forcené qui vient de pénétrer dans l'école, à l'exception de deux initiales sous lesquelles il signe ses revendications : "H.B.", pour Human Bomb.

C'est alors un jeu d'échange qui se lance entre le preneur d'otages et les forces de l'ordre. Un protagoniste important dans cette affaire va alors intervenir. À l'époque ministre du Budget et maire de Neuilly-sur-Seine, Nicolas Sarkozy arrive sur les lieux. "Je n'ai pas oublié cette scène", décrit Claude Cancès, qui était alors directeur de la police judiciaire de Paris.

"Je suis à ses côtés (de Louis Bayon, à la tête du RAID), dans son oreillette il apprend que Nicolas Sarkozy arrive sur place. On voit l'arrivée d'un ministre sur place, on se regarde et on se dit : 'On n'est pas sorti de l'auberge'".



Le rôle de Nicolas Sarkozy dans la prise d'otages

"Un ministre sur place, ça rajoute au problème. Une personnalité peut être en danger aussi et puis, quel va être son comportement ? Ce qu'on avait oublié, c'est que c'était le maire de Neuilly et que sa présence était légitime", se souvient Claude Cancès. "Sarko a été très courageux, il a sorti des gosses".

Il a aussi tenu un rôle que les médias n'ont pas beaucoup souligné. En permanence, les parents qui attendaient dans une salle, demandaient à voir le ministre. Mais, il n'avait souvent rien à dire, mais il a trouvé les mots pour rassurer les parents avec le négociateur du RAID", poursuit-il. "Chaque fois que Sarko venait avec un enfant dans les bras, pour eux c'était formidable".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info