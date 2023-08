Crash de l'avion piloté par Gérard Leclerc : deux corps repêchés

Au lendemain du crash d'un avion de tourisme piloté par Gérard Leclerc, deux corps ont été repêchés, mercredi 16 août, indiquent des sources proches du dossier. Deux enquêtes ont été ouvertes pour comprendre les causes de l'accident, alors que l'avion n'a pas émis de message d'alerte.



Les recherches pour retrouver les corps sont compliquées puisqu'elles se déroulent dans l'eau, dans la Loire, mais aussi près d'une écluse où de nombreux débris de l'épave ont été retrouvés. Le journaliste Gérard Leclerc pilotait l'avion de tourisme qui s'est écrasé mardi 15 août entre Nantes et Saint-Nazaire. Deux autres personnes se trouvaient à bord de l'avion, la fille de l'ancien ministre René Monory, Michèle, et l'une de ses amies.

L'appareil a disparu des radars à hauteur de Lavau-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Les conditions de vol étaient bonnes et l'un des dirigeants de l'aéroclub de Loudun, d'où a décollé l'appareil, a déclaré à RTL que Gérard Leclerc était "un pilote expérimenté". Il se rendait à La Baule, où il devait assister au concert de son demi-frère Julien Clerc.

Gérard Leclerc a été journaliste pour France 2, pendant une majeure partie de sa carrière. Passé par le service économique et politique, il a été rédacteur en chef de l'émission Télématin, puis directeur adjoint de la rédaction de France 2. Ancien président de La Chaîne Parlementaire, il était chroniqueur pour CNews depuis quelques années.

À écouter MORT DE GERARD LECLERC - Qui était le journaliste mort dans un crash d'avion ? 00:01:27