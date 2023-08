Mort d'un principal à Lisieux : 2 jeunes interpellés reconnaissent s'être introduits dans le collège

Deux individus, l'un âgé de 17 ans et l'autre de 19 ans, ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur la mort de Stéphane Vitel, le proviseur du collège Pierre-Simon de Laplace de Lisieux. Ces deux personnes ont reconnu s'être introduites dans l'enceinte de l'établissement scolaire le 11 août 2023 a fait savoir le parquet de Caen par la voie d'un communiqué de presse ce 16 août 2023. Le parquet de Lisieux s'est, en effet, dessaisi de cette enquête au profit de celui de Caen, seul habilité à exercer l'action publique dès lors que des mineurs sont concernés.

C'est cette intrusion qui est certainement à l'origine de la venue du principal dans son établissement. Ce vendredi 11 août, vers 6h00, Stéphane Vitel s'apprêtait à partir en vacances avec son épouse et leurs deux enfants lorsqu'il avait été informé du déclenchement d'une alarme anti-intrusion au collège Pierre-Simon de Laplace. Il avait fait un détour pour se rendre au collège où il est entré seul, laissant sa famille dans la voiture. Inquiète de ne pas le voir venir, celle-ci a cherché à le joindre sur son portable puis sa fille est entrée dans l'établissement et l'a retrouvé inanimé.

Si les deux jeunes interpellés affirment à la justice avoir été sur les lieux, ils indiquent en revanche avoir quitté l'établissement avant l'arrivée de Stéphane Vitel. Une déclaration corroborée semble-t-il par les données du téléphone portable de l'un d'entre eux, précise le parquet. Une information judiciaire a été ouverte ce 16 août pour faire la lumière sur cette mort.

Le mystère reste entier pour déterminer les causes de la mort du principal. L'autopsie n'a pas permis de trancher et des analyses complémentaires seront nécessaires, a annoncé le 14 août le parquet. L'autopsie, menée lundi à Caen, "n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers ni établir avec certitude une cause naturelle du décès. Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques complémentaires ont été requises" pour déterminer les causes de la mort de Stéphane Vitel, 48 ans.

