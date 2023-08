Guerre en Ukraine : pourquoi la Russie autorise ses avions à voler "sans freins"

C'est une conséquence des sanctions imposées à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine : il y a de plus en plus d'incidents sur les avions de ligne russes. Moscou a gardé ses Airbus et ses Boeing, mais elle n'a plus accès aux pièces détachées. Alors, faute de réparations, certains appareils volent dans des conditions hasardeuses et d'autres sont carrément cloués au sol.

Plus de 400 touristes russes sont bloqués en Turquie depuis plusieurs jours. La compagnie qui devait les ramener n'a plus d'avions. Ils sont cloués au sol en Russie pour des problèmes techniques. Ces derniers mois, les incidents se multiplient sur les avions de ligne russes. Les sanctions internationales, le manque de pièces détachées et de maintenance inquiètent les spécialistes de l'aéronautique. Selon la presse russe en exil, la principale compagnie aérienne de Russie, Aeroflot, vient de désactiver les freins sur 9 de ses appareils pour cause de défaillance.

Dans une note interne, Aeroflot demande aux pilotes des avions concernés d'atterrir avec la poussée inversée, c'est-à-dire en mode dégradé. En rouge, il leur est même indiqué que des sorties de piste sont probables. Pour contourner les sanctions, la Russie cherche de nouvelles filières d'approvisionnement en pièces détachées. Elle se tourne vers l'Iran, l'Inde, la Chine ou encore l'Afrique. Un marché parallèle coûteux et peu fiable et qui accentue encore un peu plus les risques pour la sécurité.

