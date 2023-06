Nicolas Sarkozy : pourquoi a-t-il été entendu par les enquêteurs ?

C'est un long feuilleton qui rebondit ce mardi 13 juin : celui des soupçons de financement libyens de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. L'ancien chef de l'État a été entendu ce mardi matin dans les locaux de l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.

Une audition libre, portant sur la rétractation de l'un des acteurs clés de cette affaire : l'homme d'affaires Ziad Takieddine. La justice cherche à savoir si ce dernier a pu faire l'objet de pressions pour retirer ses accusations.



Ce mardi, une perquisition est en cours au domicile de Nicolas Sarkozy, dans le 16e arrondissement de Paris. Celle-ci a débuté au cours de l'après-midi, et quelques voitures banalisées de la Police Judiciaire sont toujours stationnées au fond de cette impasse ultra-sécurisée, où réside l'ancien président de la République. Deux grandes grilles fermées protègent le domicile.

Nicolas Sarkozy est arrivé en début d'après-midi, vers 14h30, pour être auditionné sous le régime dit "de suspect libre", c'est à dire qu'il ne peut être placé en garde à vue. Son épouse Carla Bruni l'a rejoint, pour être entendue elle aussi comme simple témoin.

Le rôle de Nicolas Sarkozy en question

Le but de ces auditions et de la perquisition est de tenter de déterminer si Nicolas Sarkozy était au courant du volte-face de Ziad Takieddine. Pour rappel, fin 2020, l'homme d'affaires avait retiré ses accusations contre l'ancien Président français, qui selon lui avait bénéficié de l'aide de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne de 2007. L'enquête a déterminé que plus de 600.000 euros avaient été versés pour obtenir le retrait de ces accusations.

Reste désormais à déterminer si Nicolas Sarkozy a pris part, ou non, à cette subornation de témoin. Un dossier dans lequel 8 personnes sont déjà mises en examen.

