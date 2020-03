publié le 07/03/2020 à 18:33

À huit jours des élections municipales à Paris, le dernier sondage Harris Interactive Epoka, diffusé ce mardi 3 mars, donnait Rachida Dati en tête avec 25% d'intentions de vote, juste devant la maire sortante Anne Hidalgo, 24% et la candidate de LaREM Agnès Buzyn, créditée de 17%. Et en 9ème et dernière position, avec un petit 0,5% d'intention de vote, on retrouve Marcel Campion, le roi des forains et opposant viscéral à Anne Hidalgo.

Il dénonce les discours "écolos-bobos" de la maire sortante et n'exclut pas de créer la surprise dans ce scrutin. "Madame Hidalgo veut mettre des bois dans Paris, mais elle a donné l'autorisation à LVMH de couper des arbres centenaires dans le bois de Boulogne", dénonce Marcel Campion. Pour lui, "tout ça est une escroquerie".

"Moi je parle du bons sens (...) et je sais que les Parisiens préfèrent mon programme à tous les autres", assure le roi des forains.

Face aux programme écologiques, le candidat à la mairie de Paris promet : "Moi je veux libérer les berges immédiatement et ouvrir les tunnels". "J'ai confiance, les Parisiens me connaissent et je pourrais être une surprise dans ce faux débat et ce mauvais film qu'on présente aujourd'hui au Parisien", conclut l'outsider de cette campagne.

À écouter également dans ce journal :

Disparition d'Estelle Mouzin - Plus de 17 ans après la disparition mystérieuse de la petite Estelle Mouzin, le 9 janvier 2003, Michel Fourniret est passé aux aveux. Il "a reconnu les faits", a assuré le parquet de Paris. Il avait d'ailleurs été mis en examen dans cette affaire en novembre dernier pour "enlèvement et séquestration suivis de mort". Selon plusieurs sources, il a reconnu les faits à l'issue de plusieurs auditions menées depuis mercredi dans le bureau de la juge chargée du dossier.



Assemblée - Parmi les nouveaux cas de coronavirus confirmés, celui d'une députée a été infectée et hospitalisée. L'information émane de l'Assemblée nationale. On ne sait pas pour l'instant de qui il s'agit. C'est le troisième cas au Palais Bourbon après un député LR du Haut-Rhin et un salariée du Parlement qui travaillait à buvette des députés.



Coronavirus en Italie - En Italie, le pays le plus touché en Europe avec près de 200 morts, 20.000 personnes, médecins, infirmiers et soignants sont recrutés en urgence dans les hôpitaux. 5.000 médecins, 10.000 infirmiers et 5.000 aides soignants. Même les médecins retraités pourront être sollicités..