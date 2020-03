Anne Hidalgo et Agnès Buzyn, le 4 mars 2020

Comment va être gérée la crise du coronavirus et son évolution à Paris ? C'est la question posée aux candidats pour les élections municipales à Paris, lors de La Grande Confrontation sur LCI, en partenariat avec 20 Minutes et RTL.

Anne Hidalgo a reproché à Agnès Buzyn d'avoir démissionné du gouvernement et quitté son poste de ministre de la Santé en pleine crise du coronavirus. Télétravail et sécurisation des dispositifs vitaux de la ville... "malheureusement vous n'êtes plus au ministère pour surveiller tout ça", a raillé la maire de Paris avant d'interroger la candidate LaREM sur son départ. .

Réponse immédiate d'Agnès Buzyn : "Parce que je veux être maire". L'échange ne s'arrête pas là puisque la maire de Paris lui rétorque que deux jours avant son annonce de candidature, Agnès Buzyn avait fait part de sa volonté de rester au gouvernement.

"Je ne voulais pas être sur la liste de Benjamin Griveaux en troisième position dans un arrondissement. Par contre, le jour où l'occasion s'est présentée, j'ai été candidate. Je veux m'investir dans cette ville. Je veux être maire. C'est pour ça que j'ai quitté le ministère de la Santé", a répondu fermement Agnès Buzyn.