Une thématique commune dans les programmes des principaux candidats aux municipales à Paris. Rats et déchets sur les trottoirs... Danielle Simonnet (LFI), David Belliard (EELV), Anne Hidalgo (PS), Agnès Buzyn (LaREM), Rachida Dati (LR ) Cédric Villani et Serge Federbusch (RN) ont ce constat en commun que la capitale n'est pas assez propre.



La propreté à Paris et le recyclage ont été au cœur d'un vif échange, ce mercredi 4 mars, entre Agnès Buzyn et Anne Hidalgo. Lors du premier débat de la campagne, organisé par LCI, en partenariat avec 20 Minutes RTL, la candidate La République En Marche explique vouloir mettre "2.000 agents de nettoiement sur la voirie pour nettoyer les rues. Je ferais dès mes 100 premiers jours, une réorganisation complète du service de propreté à Paris".

Et d'ajouter : "Anne Hidalgo prévoit de faire dans les 6 prochaines années, tout ce qu'elle n'a pas fait dans les 6 dernières années". Agnès Buzyn s'adresse ensuite directement à l'actuelle maire de Paris. "Dommage que vous ne vous soyez pas posé la question avant de la propreté dans les rues de Paris. Mais je suis heureuse que vous le découvriez et que vous souhaitez doubler le budget", lui lance-t-elle.

L'ancienne ministre ne s'arrête pas à cette phrase piquante et enchaîne sur les poubelles de tri. "Je veux des poubelles de tri dans Paris. Vous vous dites écologique, Anne Hidalgo, mais vous êtes en train de changer toutes les poubelles de Paris (...) Vous ne permettez même pas aux citoyens de faire du tri dans la rue et de jeter leurs canettes correctement", dénonce-t-elle avant de poursuivre sa charge en concluant : "Je ne comprends pas qu'à une période où on se dit être écologique, on ne propose même pas d'avoir des poubelles permettant un tri sélectif".

Une réponse acerbe de la part d'Anne Hidalgo

Anne Hidalgo a-t-elle trop tardé à réagir sur la question de la propreté ? "Quand j'entends beaucoup des : 'En 100 jours, on va régler le problème de la propreté à Paris', je me dis qu'il faut un peu d’humilité", recadre la maire de Paris en citant Jacques Chirac et Bertrand Delanoë. Elle fustige aussi le programme et la méthode d'Agnès Buzyn qui "mettent dans la rue", en référence aux manifestations, les agents de propreté à Paris.