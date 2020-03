publié le 04/03/2020 à 20:15

Les sept candidats à la mairie de Paris s'affrontent pour la première fois sur LCI, avec 20 Minutes et RTL, ce mercredi 4 mars, pour tenter de convaincre les électeurs et bousculer le jeu. Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris, devrait être au centre des attaques concernant le niveau de la dette (près de 6 milliards d'euros, ndlr), la propreté, la sécurité, la politique de logement.

L'enjeu est de taille pour les trois candidates qui font la course en tête dans les sondages : selon une enquête de Harris Interactive-Epoka pour RTL diffusée mardi, Rachida Dati continue de progresser (25%), devançant Anne Hidalgo (24%) et la Agnès Buzyn (17%). Viennent ensuite l'écologiste David Belliard (11%) et le député congédié de LaREM Cédric Villani (8%) - tous deux à la peine après avoir flirté avec les 15% -. Enfin, en bas du tableau, l'Insoumise Danielle Simonnet (5%) et le candidat soutenu par le Rassemblement national Serge Federbusch (4%).