Marche arrière, reculade, renoncement ou simple bon sens, chacun interprétera comme il voudra, toujours est-il que l’article 24 de la loi “sécurité globale” sera intégralement réécrit. C’est Christophe Castaner qui l’a déclaré ce lundi 30 novembre.

Cette annonce intervient à l’issue d’une réunion de crise autour d’Emmanuel Macron au cours de laquelle “les murs ont tremblé”. Un gros savon, une colère froide dont Emmanuel Macron est coutumier, selon un ténor de la majorité. “Mais comment diable s’est-on mis dans cette galère politique”, s’est-il demandé. Il est d’autant plus irrité qu’il pense que les Français, dans leur grande majorité, soutiennent tout ce qui peut aider à mieux protéger les forces de l’ordre.

Les consignes sont claires : pas de retrait de la loi ni de l'article 24, mais une réécriture, en espérant que cela suffise à faire retomber la pression. Emmanuel Macron attend que son ministre Gérald Darmanin lui fasse des propositions comme la réforme de l’IGPN ou celle de la formation et du recrutement des gardiens de la paix.

Le ministre de l'Intérieur était attendu vers 18h15 à l'Assemblée nationale pour être interrogé par la Commission des Lois.

Confinement - La réouverture des commerces s'est faite doucement, sans frénésie, samedi 28 novembre. Les magasins de vêtements dans les centres commerciaux ont vu une baisse de 40% de la fréquentation comparé à la même date en 2019. Mais les commerçants s'attendent à ce que le télétravail permette à beaucoup de clients de mieux répartir leurs achats sur la semaine.

Vaccin - La stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 est désormais connue : les premiers vaccinés, dès cet hiver, seront les résidents des Ehpad et leur personnel. Viendront les plus de 75 ans, les plus de 65 ans et enfin les soignants de plus de 50 ans. Cette première "vague" de vaccination concernera 16 millions de Français. Pour les autres, il faudra attendre de nouvelles commandes.

Littérature - Le prix Goncourt a été décerné ce lundi, pour la première fois par visioconférence, à Hervé Le Tellier pour son ouvrage L’anomalie. Un clin d’oeil à l’année 2020 ? Le Prix Renaudot est attribué à Marie Hélène Lafon pour Histoire du fils.